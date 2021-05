SINDACI, LA TOSAP L’HA ANNULLATA IL GOVERNO. E’ IL MOMENTO DI FARE QUALCOSA DI PIU’

Sindaci ed assessori al commercio che si lodano e si imbrodano per aver azzerato la Tosap, la tassa di occupazione di suolo pubblico, per ristoratori e bar. Cari amministratori, siate onesti con i vostri amministrati: il provvedimento che prevede l’azzeramento della Tassa fino alla fine del 2021 è stato adottato direttamente dal Governo che, per rimpinguare le casse comunali, ha previsto anche un apposito capitolo di spesa. Ed allora è il momento di fare qualcosa di diverso. Se, davvero, intendete aiutare le categorie commerciali che, maggiormente, hanno sofferto le chiusure per l’emergenza Covid 19, dovete pensare ad altre misure, magari anche piu’ concrete, come la concessioni di appositi bonus, il parcheggio gratuito per i clienti di bar e ristoranti, un incentivo concreto per aiutare aziende che sono in ginocchio.

