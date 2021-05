PONTECAGNANO FAIANO. L’OPPOSIZIONE CHIEDE CONSIGLIO SU ECODISTRETTO MA SICA NON FIRMA

Non figura tra le firme dei consiglieri comunali di opposizione del Comune di Pontecagnano Faiano, che hanno richiesto un consiglio comunale monotematico sull’Ecodistretto, quella di Ernesto Sica. Che l’ex sindaco ed attuale consigliere provinciale di Italia Viva stia tentando di entrare nella maggioranza del sindaco Lanzara ? Intanto la richiesta è stata presentata. A comunicarlo il Consigliere Comunale Angelo Mazza.

Per questo, come più volte ribadito, riteniamo indispensabile l’apertura di un dibattito per rappresentare, soprattutto, le voci di tantissimi cittadini, imprenditori e associazioni che il sindaco non vuole ascoltare.