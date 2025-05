SINISTRA ITALIANA CAMPANIA PRESENTA IL LIBRO NERO SULLA SANITA’ REGIONALE

Lunedì 12 maggio alle ore 12:00 presso la Casa della Sinistra in piazza Mario Ricciardi a Salerno si terrà una conferenza stampa per la presentazione del “Libro Nero” della Sanità in Campania. Quella di Salerno è la seconda tappa del tour organizzato da Sinistra Italiana, che ha già toccato la città di Avellino e proseguirà poi per gli altri capoluoghi della nostra Regione. Il “Libro Nero” è una denuncia impietosa dello stato effettivo della sanità pubblica in Campania ed ha innanzitutto l’obiettivo di informare i cittadini sui numeri e sulle condizioni reali del nostro sistema sanitario. Sinistra Italiana ha visitato numerosi presidi ospedalieri nei mesi scorsi, rilevando inefficienze e criticità, ma anche le enormi difficoltà nelle quali sono costretti a lavorare i nostri operatori sanitari. A partire da loro, infatti, secondo il partito di Fratoianni, sarà necessario scrivere un progetto per il rilancio della sanità in Campania, capace di riconsegnare al servizio pubblico il ruolo che gli compete.

Alla conferenza stampa, che sarà moderata dal giornalista Massimiliano Amato, parteciperanno la segretaria provinciale Titti Santulli, il responsabile sanità Salvatore Raimondi, il deputato Franco Mari e il segretario regionale Tonino Scala.

