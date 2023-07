SOLOFRA, CONTO ALLA ROVESCIA PER IL GIUDIZIO DEL CONSIGLIO DI STATO SU ELEZIONI COMUNALI

E’ in programma il prossimo 11 Luglio l’udienza, dinanzi ai magistrati del Consiglio di Stato, per discutere del ricorso, presentato dal candidato sindaco Antonello D’Urso, contro la validità delle elezioni comunali dello scorso mese di giugno e per ottenere, almeno in alcune sezioni, la possibilità di rivotare per eleggere il sindaco. A chiedere, invece, il rigetto della istanza è l’attuale Sindaco di Solofra Nicola Moretti che, già in sede di primo grado, ha chiesto il respingimento del ricorso. Adesso è arrivato il momento decisivo per conoscere il futuro dell’attuale amministrazione comunale di Solofra e per sapere se sarà necessario – probabilmente a settembre – un secondo turno elettorale.

