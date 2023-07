ARECHI MULTISERVICE BATTE CASSA E VENDE L’IMMOBILE DOVE HA OGGI LA SEDE

La società Arechi Multiservice, partecipata della Provincia di Salerno per la gestione della piccola manutenzione stradale e degli edifici scolastici, batte cassa ed annuncia la vendita dell’immobile della Zona Industriale nel quale ha oggi la sua sede legale.

Il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili, in esecuzione alla determinazione dell’A.U. n. 117 del 21 giugno 2023 rende noto che alle ore 10:00 del giorno 11 settembre 2023 presso la sede dell’Arechi Multiservice S.p.A. in via Andrea De Luca n. 22/I – Salerno, si procederà all’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta per la vendita dell’immobile di proprietà della Società.

Il prezzo a base d’asta è fissato in € 1.349.084,23

Deposito cauzionale (10%): € 134.908,42

Gli aumenti rispetto al prezzo a base d’asta non potranno essere inferiori a € 1.000,00

Scadenza presentazione dell’offerta: entro le ore 12:00 del giorno 08 settembre 2023