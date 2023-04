SOLOFRA. D’URSO: “RIAPERTURA OSPEDALE? BANALE ARMA DI DISTRAZIONE DI MASSA”

“Una banale arma di distrazione di massa. Come ci ha, da mesi, abituato, il Sindaco pro Tempore di Solofra, neppure fosse una sua competenza, annuncia la riapertura dell’Ospedale Landolfi, che in realtà non accadrà, solo nel goffo tentativo di nascondere una incapacità amministrativa che lo accompagna dalla sua proclamazione a primo cittadino. Al danno si aggiunge la beffa di aver perso la storica denominazione “Landolfi”, da sempre un forte legame con il territorio, per un anonimo “Ospedale Azienda Ospedaliera Moscati”. Insomma, chi dovrebbe difendere a Napoli i nostri interessi non solo li ha disattesi ma li ha completamente traditi.”

Lo dichiara il consigliere comunale di Solofra Libera Antonello D’Urso.

E Mentre c’è una intera comunità che attende interventi concreti sul fronte della manutenzione ordinaria, della programmazione degli interventi pubblici, della pianificazione delle opere pubbliche, il nostro Sindaco si diletta a fare da sponda agli amici del Consiglio Regionale che, sulla sua vittoria sub iudice, hanno provato a mettere il cappello. La realtà dei fatti è ben lontana da quella che stanno provando a propagandare: la riapertura di 4 ambulatori come il rilancio di una importante struttura sanitaria”