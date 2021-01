In piena crisi di Governo, con tutte le fibrillazioni esistenti all’interno del mondo politico italiano, il consueto sondaggio di Nando Pagnoncelli, pubblicato dal Corriere del Serra, fotografa le intenzioni di voto degli italiani in caso di voto per le Elezioni Politiche.

Lega 23,1%

Partito Democratico 19,9%

Movimento 5 Stelle 16,3%

Fratelli d’Italia 15%

Forza Italia 10,2%

Azione di Calenda 3,3%

Piu’ Europa 2,5%

Italia Viva 2,4%