SONIA ALFANO: “PROVINCIA AGLI ULTIMI POSTI PER VIVIBILITA’, E’ IL MOMENTO DEL CAMBIAMENTO”

“La qualità della vita nella provincia di Salerno – ha dichiarato in una nota il candidato alla presidenza della Provincia di Salerno, Sonia Alfano – si conferma una delle peggiori in Italia: senza il dubbio il dato che viene fuori dal report di Italia Oggi presenta una necessità di cambiamento e di inversione di rotta per il nostro territorio.

La nostra Provincia – continua Sonia Alfano – ha tutti i presupposti per rappresentare un’eccellenza italiana: siamo sicuri che con un’attenta programmazione e con una capacità di perseguire davvero l’interesse comune, potremmo invertire quel trend negativo che è il marchio di fabbrica del centrosinistra.

Sono sicura – ha concluso il sindaco di San Cipriano Picentino – che i miei colleghi amministratori locali possano votare in piena libertà scegliendo, davvero, le idee di politica del cambiamento e del servizio per i cittadini: il territorio sta pagando da troppo tempo le scelte sbagliate e di mala gestione”.