PARTITO DEMOCRATICO. AL VIA LE GRANDI MANOVRE PER IL CONGRESSO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Prima di quello nazionale – dove ci potrebbe essere anche il coinvolgimento del Presidente della Regione Vincenzo De Luca – il Partito Democratico della Campania dovrà pensare al Congresso Regionale: dopo l’onta del commissariamento, proprio in occasione del Congresso Nazionale, in Campania si torna al voto per l’elezione del nuovo Segretario Regionale. Ad oggi il Pd Campania è ancora nelle mani del Commissario Francesco Boccia che, insieme al Segretario Nazionale Enrico Letta, ha gestito non solo la fase della campagna elettorale ma, soprattutto, quella piu’ delicata della gestione delle candidature. E, queste ultime, al 90% sono state decise direttamente a Roma, fatta eccezione per quelle delle Province di Salerno ed Avellino dove De Luca è riuscito a dire la sua, ottenendo, in ogni caso, la sola elezione del figlio Piero, nella lista proporzionale di Salerno ed Avellino.

