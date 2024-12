STEFANO CALDORO: “LA LEGGE REGIONALE DI BILANCIO DI DE LUCA AUMENTA LE TASSE PER I CITTADINI”

“Il lavoro va riconosciuto con serietà. Al di là delle politiche di bilancio, questa giunta ha scelto, e se ne prenderà le responsabilità, di aumentare le addizionali e le imposte regionali invece di ridurre la spesa improduttiva”. Così Stefano Caldoro durante il suo intervento in aula per l’approvazione delle Legge di Bilancio della Regione Campania. “Bisogna essere seri, – precisa rispondendo all’intervento dell’Assessore al Bilancio, Cinque – è dal 2010 che non si è fatto nessun debito”. “Bisogna riconoscere invece – conclude Caldoro – che il Governo Meloni ha messo sul comparto sanità risorse mai viste negli ultimi 15 anni, con l’aumento del fondo nazionale destinato alle Regioni”.

