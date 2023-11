STOP A NUOVO OSPEDALE SALERNO. BONAVITACOLA MINIMIZZA: “INCIDENTE DI PERCORSO”

“Un banale incidente di percorso”. Queste la considerazione del vice presidente della regione Campania, Fulvio Bonavitacola in riferimento alla decisione del Tar di ieri che ha annullato la gara d’appalto per la realizzazione del nuovo ospedale di Salerno. Tutto da rifare per la gara da 360 milioni di euro per realizzare il nuovo policlinico di Salerno.

Per Bonavitacola lo stop del Tar ritarderà di pochissimo tempo i lavori per la nascita del nuovo ospedale e la regione andrà comunque avanti con le fasi propedeutiche di cantierizzazione dei lavori.