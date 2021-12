STRANIERI IN ITALIA ? TAMPONE PER VACCINATI E QUARANTENA PER NON VACCINATI

Il Governo da’ l’ultimo colpo di grazia al settore del turismo, proprio alla vigilia del periodo di Natale: il provvedimento, voluto dai Ministri Speranza e Di Maio, riguarda gli ingressi di stranieri provenienti dall’Unione Europea in Italia dal 16 dicembre al 31 gennaio.

Per chi arriva anche da Paesi dall’Ue, ma non è vaccinato, non sarà sufficiente mostrare il tampone negativo per circolare in Italia, ma si incorrerà nell’obbligo di quarantena. Non solo: anche ai vaccinati verrà chiesto di mostrare l’esito di un tampone negativo.