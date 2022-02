SUB AMBITO PICENTINI-SELE, OGGI LO SCONTRO IN CONSIGLIO PER CHI FA IL CAPO

E’ in programma per oggi, a partire dalle 10:30, la riunione dei sindaci che fanno parte del Sub Ambito Picentini-Sele per la gestione del ciclo dei rifiuti. Un incontro che, nella sostanza, dovrà individuare il comune capofila del Piano con uno scontro, già preannunciato, tra il Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara ed il primo cittadino di Battipaglia Cecilia Francese. Chi farà il capo ? Negli ultimi giorni entrambi i primi cittadini si sono mossi per mettere in campo strategie ed alleanze con gli altri comuni del Sub Ambito ma, oggi, ci sarà il momento della verità.

