VALENTINO GRANT (LEGA): “PIENO SOSTEGNO AL SEGRETARIO MATTEO SALVINI”

“La Lega in Campania è a totale e completo sostegno del nostro leader Matteo Salvini. Confermiamo il nostro totale appoggio al mandato del nostro capitano”. Così il Segretario della Lega in Campania on. Valentino Grant. “Oggi in Consiglio federale abbiamo approvato all’unanimità – aggiunge Grant – gli obiettivi programmatici individuati dal nostro segretario Salvini: no a nuove tasse sulla casa e alla riforma del catasto, no a nuove restrizioni e – in tema di Dad a scuola – nessuna differenziazione tra bimbi vaccinati e non vaccinati; sì a un decreto urgente per aiutare famiglie e imprese col pagamento delle bollette di luce e gas; sì a un impegno più concreto per la difesa dei confini e la lotta all’immigrazione clandestina”. “Da domani, ancora più determinati, proseguiremo il nostro lavoro in Campania per sostenere convintamente le battaglie del nostro partito, con grande senso di responsabilità verso i cittadini e le imprese, consapevoli dei momenti di grandissima difficoltà che tutti stanno vivendo. Alle polemiche strumentali e agli slogan elettorali rispondiamo coi fatti: la Lega è in campo per i campani e per gli italiani”, conclude il segretario della Lega in Campania.

