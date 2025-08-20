TENSIONE LEGA-FORZA ITALIA. GLI AZZURRI CHIEDONO DI SOSPENDERE IL PROVVEDITORE MINELLA

“Valditara sospenda Minella. È incredibile che un direttore regionale scolastico provinciale a Salerno continui a svolgere la sua funzione e sia candidato alle regionali nello stesso partito del Ministro della Pubblica Istruzione. C’è un’evidente confusione dei ruoli con il rischio che la direzione regionale scolastica sia trasformata in un comitato elettorale. Minella si sospenda e Valditara intervenga”. Lo dichiara Amelia Forte, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania.

Solo nella giornata di ieri, invece, lo scontro tra Forza Italia e Lega aveva riguardato la nomina di Eliseo Cuccaro alla Presidenza dell’Autorità Portuale di Napoli-Salerno, con la richiesta, da parte del deputato Rubano di FI, di fermare l’iter per la nomina, a causa di una serie di incompatibilità.