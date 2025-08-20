TURISMO, I DATI DEL MINISTERO: IN ITALIA AUMENTO AD AGOSTO DELLE PRESENZE DEL 9,3%

Redazione Agenda PoliticaEconomia

 Dal primo al 18 agosto in Italia ci sono stati oltre 15 milioni e mezzo di turisti, il 9.3% in più dello stesso periodo dello scorso anno. Il dato emerge dalle registrazione delle presenze sulla banca dati ‘Alloggiati web’ del Viminale: nella prima metà del mese – fa sapere il ministero – si sono infatti registrati 15.663.336 arrivi, a fronte dei 14.332.458 del del 2024. Gli italiani sono 7.332.808 mentre gli stranieri sono 8.330.528 stranieri mentre nel 2024 erano stati rispettivamente 6.791.760 e 7.540.698.
La banca dati “Alloggiati web è gestita dalla Polizia di Stato e consente ai gestori delle strutture ricettive, sia alberghiere che extra-alberghiere, di adempiere all’obbligo (stabilito dall’art. 109, comma 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) di trasmettere alle questure competenti le generalità delle persone alloggiate presso la propria struttura, entro 24 ore dal loro arrivo.

