TERREMOTO IN CURIA A SALERNO: ESPOSTI QUADRI CON NUDI ALL’INTERNO DEL MUSEO

Terremoto in Curia. Sconcerto e imbarazzo in Curia e tra molti fedeli per l’ennesimo passo falso della società che gestisce il progetto Salerno Sacra. Dopo le feste da discoteca al Museo Diocesano che hanno turbato i residenti, dopo le limitazioni imposte (e poi revocate a seguito delle sollevazioni popolari) per l’accesso dei fedeli al Duomo, è stata inaugurata, sempre nei locali del Museo, una mostra sul tema del “gender fluid”, ideologia contrastata dalla Chiesa Cattolica. I bene informati parlano addirittura di quadri con nudità (non certo artistiche) esposti nella sala detta dell’Arcivescovo. Si attendono provvedimenti ormai ineludibili.

