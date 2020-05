TERREMOTO NELLA LEGA DELLA PUGLIA. SALVINI METTE FUORI L’EUROPARLAMENTARE CAROPPO

“Come diceva Winston Churchill, “serve coraggio per alzarsi e parlare, ma occorre coraggio anche per sedersi ed ascoltare”. Personalmente – ma leggo che è così anche per centinaia di amministratori e dirigenti della Lega in Puglia – attendo da oltre un anno che qualcuno si sieda ad ascoltare e faccia sintesi, reale. Ma quando si tratta di scelte che riguardano il destino della mia terra e dei miei concittadini, da pugliese, non posso tacere”. Torna così l’europarlamentare Andrea Caroppo