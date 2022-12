TERZO MANDATO DE LUCA. CARMINE MOCERINO REPLICA A FICO: “ANALISI POCO ILLUMINATA”

“Rispetto Roberto Fico per l’alta carica istituzionale ricoperta e per le istanze che ha rappresentato. Trovo, però, la sua posizione espressa circa l’attuale Governo regionale non condivisibile perché, tra le altre cose, non illuminata”. Cosi Carmine Mocerino, capogruppo della formazione ‘De Luca Presidente’ in Consiglio regionale della Campania.

“Ridurre il confronto sul futuro della Campania, alla ipotesi del “terzo mandato” è esercizio di non amplissimo respiro. Meglio sarebbe, a mio avviso, ragionare – dice – sulle scelte di questi anni, sulle politiche di rigore e risanamento, sulle scelte messe in campo per il rilancio della Campania, per la battaglia tuttora in corso per una finalmente equa autonomia regionale”.

“Su questi temi, ritengo, sarebbe interessante e giusto sviluppare dibattito. Partendo dai numeri reali, dai fatti concreti” conclude.