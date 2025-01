TERZO MANDATO, DE LUCA CONTRO IL GOVERNO: “IMPUGNATIVA E’ ATTO CONTRA PERSONAM”

“La decisione del Governo di impugnare la Legge Regionale sul terzo mandato è un atto contra personam, contro di me”. Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, nella attesa conferenza stampa, ha contestato la decisione del Governo Meloni di ricorrere alla Corte Costituzionale contro la legge regionale della Campania sul terzo mandato.

“La politica ha paura degli elettori”, ha sottolineato De Luca, “ed hanno deciso che la Regione Campania deve essere oggetto di scambio tra diverse forze politiche. Il Governo non ha avuto lo stesso atteggiamento per le leggi regionali di Piemonte, Marche e Veneto. Ha ancora senso la scritta che campeggia dinanzi ai Tribunale “La Legge è uguale per tutti ?”.

Il Presidente della Regione ha, poi, parlato anche del limite ai mandati che non esiste per nessuna carica, “neppure per il Presidente della Repubblica”. Poi, un passaggio anche su Bonaccini che “non si poteva candidare perchè la legge regionale dell’Emilia Romagna lo vietava espressamente”.

Infine un messaggio per le prossime elezioni regionali: “Il ricorso del Governo non cambia nulla e non cambia nulla per la mia posizione che non si è modificata di una virgola”.