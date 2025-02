TERZO MANDATO DE LUCA. IL PROSSIMO 9 APRILE L’UDIENZA PUBBLICA DELLA CORTE COSTITZIONALE

È stata fissata per il 9 aprile l’udienza pubblica davanti alla Corte Costituzionale sul ricorso presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri contro la legge della Regione Campania che, di fatto, permette all’attuale presidente Vincenzo De Luca di ricandidarsi per un terzo mandato consecutivo. La legge approvata dal Consiglio regionale della Campania prevede che il computo dei mandati decorra da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge regionale. Il “conteggio” dei mandati di De Luca da presidente della Regione Campania parte così da quello attualmente in corso, iniziato con l’elezione del 2020, e non da quello iniziato con la sua prima elezione nel 2015. In tal modo De Luca può nuovamente candidarsi alla presidenza della Regione Campania alle elezioni regionali del 2025. Il Governo ha impugnato la norma denunciando il “contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale con riguardo ai casi di ineleggibilità” e il “contrasto con il principio di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive”.

