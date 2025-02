CAVA DE’ TIRRENI. IL SINDACO SERVALLI ASSEGNA DELEGHE AL CONSIGLIERE COMUNALE BALDI

Il Sindaco Vincenzo Servalli ha conferito, stamattina 21 febbraio, al Consigliere Germano Baldi, le deleghe per le attività in materia di Polizia Municipale – Protezione Civile – Manutenzione strade – Agricoltura – Gal (Gruppo di Azione Locale) Cava de’ Tirreni Valle dell’Irno.

L’incarico, in applicazione dell’Articolo 40, comma 2 dello Statuto Comunale, è stato assegnato in relazione alla specifica esperienza maturata dal Consigliere Baldi per aver esercitato le stesse funzioni nel ruolo di Assessore.