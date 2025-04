TERZO MANDATO. DE LUCA SI AFFIDA A TRE AVVOCATI PER UNA SPESA DI 81MILA EURO

Il Presidente della Regione Campania De Luca, con una apposita delibera di Giunta, ha affidato a ben tre studi legali la difesa delle ragioni dell’Ente dinanzi alla Corte Costituzionale, per il giudizio sulla norma sul Terzo Mandato, in programma per il prossimo 9 Aprile.

La Giunta Regionale, per il giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale, ha impegnato, complessivamente, la somma di 81mila euro, assegnati all’Avvocato Giandomenico Falcon, Docente di Diritto Amministrativo dell’Università di Trento, incarico anche per l’Avvocato Marco Cecchetti di Firenze e per l’avvocato di Roma Aristide Police.

I tre professionisti avranno l’incarico di difendere la Regione Campania dal ricorso presentato dal Governo Meloni contro la legge Regionale che prevede la possibilità del terzo mandato per De Luca, approvata nello scorso mese di Novembre.