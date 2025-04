DI SCALA (MODERATI E RIFORMISTI): “CAMPANIA MAGLIA NERA PER ASPETTATIVA DI VITA”

“I nuovi dati ISTAT confermano un quadro drammatico per la Campania: nonostante un lieve recupero, la nostra regione si conferma ancora una volta quella con la speranza di vita più bassa d’Italia”. Così Maria Grazia Di Scala (FdI) del gruppo Moderati e Riformisti in Consiglio regionale della Campania commenta i dati pubblicati oggi. “Questi numeri allarmanti – continua Di Scala – sono il risultato diretto di anni di malgoverno e di una gestione fallimentare della sanità pubblica del presidente De Luca: tagli alle risorse, ospedali sovraffollati, carenza cronica di personale e una mobilità sanitaria passiva che costringe migliaia di cittadini a curarsi fuori regione, aggravando ulteriormente il bilancio della regione”. “La Campania – aggiunge – è tra le regioni più colpite dal fenomeno della migrazione interna: sempre più giovani e professionisti abbandonano il territorio, esasperati da un contesto economico e sociale che offre poche prospettive di crescita e benessere”. Per Di Scala “è necessario un cambio di rotta immediato. Serve un piano straordinario per il potenziamento delle strutture ospedaliere, partendo dalle aree disagiate, e una drastica riduzione delle liste d’attesa, al di là della propaganda quotidiana del presidente De Luca”.

Share on: WhatsApp