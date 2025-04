TERZO MANDATO: DOMANI L’UDIENZA DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

E’ in programma per domani 9 Aprile l’udienza pubblica, dinanzi alla Corte Costituzionale, per decidere della legittimità e meno della norma sul Terzo Mandato per il Presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca. Diritto e politica si intersecano in quella che sarà una decisione destinata, in qualunque caso, a cambiare lo scenario politico in vista della prossima scadenza elettorale del mese di Novembre. Tutti alla finestra, dal centro sinistra al centro destra, per conoscere la decisione che i Giudici Costituzionali adotteranno dopo il ricorso, presentato nello scorso mese di Gennaio, dal Governo Meloni contro la legge Regionali, approvata a Novembre del 2024, che contempla la possibilità per De Luca di correre per il suo terzo mandato. E, in caso di accoglimento, per De Luca, dopo quelle del 2010, 2015 e 2020, quella del 2025 sarebbe la quarta campagna elettorale consecutiva per la Presidenza della Regione Campania.

