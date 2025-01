TERZO MANDATO, SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE NON PRIMA DI MAGGIO 2025

Anche se è quasi impossibile fare calcoli, soprattutto quando a decidere su di un ricorso è la Corte Costituzionale, secondo molti esperti della materia, per il ricorso presentato dal Governo contro la Legge sul Terzo Mandato di De Luca, la decisione non arriverà prima di Maggio 2025.

Potrebbe essere fissata nella seconda metà di aprile o a maggio l’udienza pubblica alla Corte Costituzionale sul ricorso del governo contro la legge regionale della Campania che apre la strada al terzo mandato di Vincenzo De Luca. Secondo quanto si apprende, il ricorso non è stato ancora depositato. L’iter prevede che, una volta depositato, sia poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A quel punto scattano i termini per la costituzione delle parti.