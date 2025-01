FRANCO MARI (AVS): “URGENTE VISITA COMMISSIONE INCHIESTA SICUREZZA LAVORO AL PORTO DI SALERNO”

La notizia dei due lavoratori della Compagnia Portuale rimasti feriti in un incidente durante le attività di “rizzaggio” rende ancora più urgente una visita nel porto di Salerno della Commissione di Inchiesta sulla Sicurezza del Lavoro. Era già, su mia richiesta, anche alla luce degli incidenti mortali che si sono verificati negli scorsi anni, nel programma delle missioni che la commissione sta svolgendo in tutta Italia per accertare criticità e buone pratiche in materia di prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro.

Nei mesi scorsi hanno avuto giustamente la precedenza i luoghi in cui si sono verificate le stragi di lavoratori e gli episodi più gravi: a Brandizzo, a Casteldaccia, a Suviana, a Firenze, Calenzano, a Latina per l’omicidio di Satnam Singh. Ora però sarà necessario mettere al più presto in calendario un sopralluogo della Commissione nel nostro scalo marittimo per verificare le procedure attuate, incontrare gli attori istituzionali, le organizzazioni sindacali e tutti i soggetti preposti alla sicurezza dei lavoratori. Lo dichiara l’On. Franco Mari, segretario della Commissione di Inchiesta della Camera dei Deputati sulle Condizioni di Lavoro in Italia, sullo Sfruttamento e sulla tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro pubblici e privati.