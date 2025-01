TERZO MANDATO, IMMA VIETRI (FDI): “DE LUCA SI RASSEGNI, LE REGOLE VALGONO PER TUTTI”

“De Luca, da uomo delle istituzioni, dovrebbe sapere che le leggi valgono per tutti”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri commentando le dichiarazioni rese dal governatore della Campania dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge regionale che gli consente di ricandidarsi per la terza volta. “Invece che sul terzo mandato, De Luca avrebbe dovuto convocare una conferenza stampa per spiegare la disastrosa gestione della sanità in Campania che continua ad avere ospedali nel caos per carenza di personale e file di ambulanze davanti ai pronto soccorso; sul sistema di trasporti pubblici da terzo mondo; sulle aree interne e costiere che continuano ad essere abbandonate a loro stesse; sulla qualità della vita che vede le province campane agli ultimi posti in tutte le classifiche pubblicate da organismi indipendenti. Il governatore – aggiunge Vietri – avrebbe dovuto spiegare il bilancio negativo della sua amministrazione che da ben dieci anni, con la complicità del Pd e dei suoi alleati, mal gestisce la Regione. E invece, come al solito, ha preferito spostare l’attenzione sul Governo nazionale che, secondo lui, ‘trova il tempo’ di occuparsi di problemi marginali come il terzo mandato, non considerando però che, per un Governo serio com’è quello guidato dal Presidente Meloni, nessun argomento che gli compete è marginale. De Luca – conclude Vietri – prenda atto di non essere una ‘eccezione’ e lo accetti con serenità”.

