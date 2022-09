THEMIS CONSULTING: ECCO LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DELLE ECCELLENZE GASTRONOMICHE

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2022 – contiene i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano. Il Fondo prevede l’erogazione di contributi fino al 70% per l’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali per i settori della ristorazione, della pasticceria, dell’enogastronomia e agroalimentare. Il soggetto gestore è Invitalia. l decreto 4 luglio 2022 del– pubblicato indel 30 agosto 2022 – contiene i criteri e le modalità di utilizzazione del. Il Fondo prevede l’erogazione diper l’acquisto di. Il soggetto gestore è Invitalia.

Risorse disponibili

Le risorse a disposizione per il Fondo sono di 56 milioni di euro, suddivisi rispettivamente in 25 milioni per il 2022 e 31 milioni per l’anno 2023.

Soggetti destinatari

Possono accedere al fondo: 1) Le imprese con codice ATECO 56.10.11 – Ristorazione con somministrazione iscritte al Registro Imprese da almeno dieci anni o che abbiano acquistato – nei dodici mesi precedenti la data del decreto – prodotti certificati DOP*, IGP*, SQNZ* e SQNPI* (v. legenda acronimi) per il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo.

2) Le imprese con codice ATECO 56.10.30 – Gelaterie e pasticcerie e codice ATECO 10.71.20 – Produzione di pasticceria fresca iscritte al Registro Imprese da almeno dieci anni o che abbiano acquistato – nei dodici mesi precedenti la data del decreto – prodotti certificati DOP, IGP e SQNPI per il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo.

*LEGENDA ACRONIMI:

– DOP: Denominazione d’Origine Protetta

– IGP: Indicazione Geografica Protetta

– SQNZ: Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica

– SQNPI: Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata)

Oggetto dell’agevolazione

Le linee d’intervento del Fondo sono volte valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano. Come si legge all’art. 6 del decreto riportato in Gazzetta “sono ammissibili le spese relative all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all’attività dell’impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa; i beni strumentali acquistati devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo”.

Entità del contributo

La forma di agevolazione prevista è quella del contributo in conto capitale fino al 70% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 30mila euro per singola impresa.

Termini di presentazione

provvedimento di prossima uscita . Le modalità e i termini di presentazione della domanda saranno definiti con un