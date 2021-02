TOMMASO PELLEGRINO (IV): “BENE DE LUCA SU VACCINI PER PERSONALE SCOLASTICO”

“Assicurare il funzionamento della Scuola con lezioni in presenza – aggiunge Pellegrino – è fondamentale per evitare alle nuove generazioni danni che potrebbero ripercuotersi sul loro futuro lavorativo. Il collega Santangelo, con una interrogazione consiliare, la settimana scorsa ha già avuto modo di evidenziare l’urgenza di garantire l’inserimento del personale scolastico tra le priorità del piano vaccinale. La DAD rischia, infatti, di avere effetti negativi non solo dal punto di vista relazionale, ma anche sulle competenze degli studenti, così come rilevato recentemente da uno studio Ipsos e dal Settore Risorse umane di Confindustria. D’altronde – osserva il Presidente del Gruppo IV – il rischio è che a pagare il prezzo maggiore siano in particolare gli studenti di un Mezzogiorno sul quale, com’è noto, gravano maggiormente gli effetti della crisi economica determinata dalla pandemia. Ovviamente non si può prescindere dall’analisi dei dati sui contagi rilevati negli ultimi giorni, per cui comprendiamo la cautela del Presidente De Luca e le decisioni che si appresta ad assumere, ponendo al primo posto la tutela della salute degli studenti e dei docenti.”