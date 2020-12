TRASPORTI PUBBLICI CON PRIVATI E TAXI: LO PREVEDE UN EMENDAMENTO AL DL RISTORI

Per potenziare il trasporto pubblico locale, alla luce delle esigenze di distanziamento e di rispetto delle altre norme anti covid, le Regioni e i Comuni possono stipulare convenzioni con aziende private di bus, titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente (Ncc). Lo prevede un emendamento al dl Ristori presentato dal centrodestra e approvato in commissione al Senato. Le risorse mirano a fornire “servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti”.

