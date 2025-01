TUTTI I CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA DA DE LUCA: “GOVERNO HA VIOLATO PRINCIPIO LEGGE UGUALE PER TUTTI”

Hanno affidato ad un comunicato stampa il resoconto dell’incontro, svoltosi a Palazzo Santa Lucia, tra il Presidente De Luca ed i Capigruppo di maggioranza all’interno del Consiglio Regionale della Campania. Una nota nella quale viene rivolto l’ennesimo attacco al Governo ma, allo stesso tempo, si esprime la massima fiducia nell’operato della Corte Costituzionale, chiamata a decidere sulla legittimità della legge sul terzo mandato.

Si è svolta in un clima di grande serenità e di piena solidarietà la riunione fra i capigruppo ed i responsabili politici di tutte le forze di maggioranza della Regione Campania.

Nel corso dell’incontro è stata espressa fiducia in relazione alle decisioni della Corte Costituzionale, con la consapevolezza di essere nel pieno della legalità, a fronte dell’unica vera anomalia che è quella del Governo nazionale, che ha violato il principio costituzionale della “legge uguale per tutti”.

Si è deciso di rimanere tutti concentrati sulle iniziative e sulle realizzazioni che riguardano il futuro dei cittadini della Campania. Si concretizzano nelle prossime settimane cantieri o progetti di valore storico per il territorio campano. Tutti i consiglieri rimangono fedeli a quello che considerano l’unico loro dovere morale: lavorare per i nostri concittadini, per le famiglie, per le imprese del nostro territorio.