ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “SI A SEPARAZIONE CARRIERE MA SERVE UN CLIMA PACATO”

”Azione vota favorevolmente alla separazione delle carriere, ma il nostro è un sì pieno di amarezza soprattutto perché, su un tema così rilevante, è mancata serenità nel dibattito parlamentare. Da maggioranza e opposizioni sono state diverse le dichiarazioni che non hanno contribuito a costruire un clima sereno e costruttivo. Dal Governo c’è stato un atteggiamento di chiusura: è mortificante e frustrante sentire parlare di provvedimento blindato, un vero e proprio schiaffo al Parlamento ridotto a certificatore formale delle riforme”. Lo ha affermato Antonio D’ALESSIO, deputato di Azione, intervenuto in Aula alla Camera in dichiarazione di voto sul ddl per la separazione delle carriere. ”Nel merito della riforma -ha proseguito D’ALESSIO- non ci sono pericoli fino a quando regge l’obbligatorietà dell’azione penale. Ma alcuni aspetti ci lasciano perplessi: non ci convince il metodo di blindatura del provvedimento, il concorso non diversificato, il meccanismo in virtù del quale nell’alta Corte si trovano giudici e pubblici ministeri, la questione delle quote rosa e, personalmente, non sono persuaso dal meccanismo del sorteggio. La legge futura ci consentirà di entrare in dettagli che saranno decisivi ma solo se ci sarà un dibattito edificante e non un ulteriore isolamento, di chi decide, da quest’Aula”.

