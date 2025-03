UN INCONTRO SULL’EUROPA TARGATO PD CON PIERO DE LUCA E LELLO TOPO

Una giornata di dibattiti e riflessioni con parlamentari, italiani ed europei, consiglieri regionali, economisti, imprenditori e sindacalisti, esponenti dell’associazionismo e della società civile.

Lavoro e Sviluppo, Infrastrutture e Lavori Pubblici, Coesione Sociale, Crescita economica e sostenibilità, la Campania che rinasce, Sud ed Europa, questi i temi trattati nei vari panel che si terranno nel corso dell’iniziativa.

L’appuntamento è per sabato 29 Marzo, a Napoli, all’Hotel Ramada, per un’iniziativa organizzata dal deputato Piero De Luca e dall’europarlamentare Lello Topo.

Un momento di riflessione importante per dare un contributo al lavoro di costruzione di un’alternativa seria e credibile

alla destra in Italia ed in Europa. Una destra che intende riscrivere la storia del nostro Paese dell’UE attaccando il Manifesto di Ventotene. Una destra divisa che indebolisce il percorso di integrazione europeo che va invece rafforzato e rilanciato per garantire Pace, Sviluppo, Diritti, Libertà e Democrazia.