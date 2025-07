UNICAR PRESENTA AL MARINA D’ARECHI LA NUOVA VERSIONE DELLA COMPASS

Si è svolto nella splendida cornice de “La Terrazza di Marina d’Arechi” l’Exclusive Event, che ha registrato una straordinaria partecipazione, con oltre 300 presenti tra imprenditori, professionisti e stakeholder.

Un’esperienza carica di emozione, che ha celebrato non solo la nuova Jeep Compass — presentata in anteprima proprio a Salerno — ma anche la capacità di fare rete e raccontare il territorio attraverso un evento di grande impatto.

Attilio Tortora, referente di Unicar Salerno, che ha portato il saluto dell’azienda e la propria emozione per la scelta di Jeep di presentare in anteprima la nuova Compass proprio a Salerno:

«Siamo orgogliosi che Jeep abbia scelto la nostra città e la nostra concessionaria come palcoscenico per questo momento così importante».

La nuova Compass ha conquistato tutti con il suo design elegante e accattivante, le linee moderne e pulite, i colori esclusivi e brillanti, e le prestazioni potenziate, pensate per offrire comfort, tecnologia all’avanguardia e una guida dinamica e sicura.

«Un design straordinario, un’auto pensata per chi vuole distinguersi e vivere il meglio della mobilità contemporanea: siamo pronti ad accogliere i nostri clienti con questa splendida novità», ha aggiunto Tortora, visibilmente emozionato.