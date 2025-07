SONIA ALFANO: “UN ONORE PARTECIPARE AD APERTURA GIFFONI FILM FESTIVAL 2025”

“E’ stato un onore ed un piacere partecipare al taglio del nastro in rappresentanza di San Cipriano Picentino.

Il GFF è l’esempio di come una piccola realtà territoriale, coltivando un sogno e facendolo crescere, è diventata un punto di riferimento mondiale per tutto il settore della Cinematografia per Ragazzi.”

Lo scrive Sonia Alfano, Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino.

Ai ragazzi dico godetevi questi momenti, vivete a pieno questa realta’ fatta di cultura, amicizia e divertimento. Tutto questo vi porterà ad “Essere Umani” tema di quest’anno.