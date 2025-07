FEDERLAB, BENE ACCORDO TRA FARMACISTI E BIOLOGI. MIGLIORA SANITA’ DI PROSSIMITA’

“La collaborazione tra le due principali reti di assistenza nazionali, quella delle farmacie e quella dei laboratori di analisi cliniche, sancita dall’accordo stipulato tra la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (Fnob) e la Federazione dei Farmacisti Italiani (Fofi), rappresenta un importante passo avanti nel progressivo miglioramento della gestione della sanità di prossimità”. Lo dichiara Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia, tra le principali associazioni di categoria del comparto della specialistica ambulatoriale, a commento del protocollo d’intesa siglato dai presidenti di Fnob e Fofi, che stabilisce modalità operative di collaborazione tra Farmacisti e Biologi. Per Lamberti: “il rispetto delle reciproche competenze che si coadiuvano nell’interesse del cittadino-paziente, è un valore imprescindibile che deve essere proprio di tutti gli attori della sanità pubblica. Federlab, associazione firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro, plaude a questo accordo programmatico ed aderisce, per quanto di propria competenza, al protocollo tributando il proprio sincero ringraziamento al Sottosegretario Marcello Gemmato per l’impegno e la sensibilità dimostrati nel raggiungimento di tale notevole traguardo”. “Come associazione ci dichiariamo fin d’ora disponibili a fornire il nostro costruttivo contributo in ogni sede al Ministero della Salute ed alle Federazioni degli Ordini professionali dei Biologi e dei Farmacisti” conclude Lamberti.

Share on: WhatsApp