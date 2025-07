REGIONALI IN CAMPANIA. FRANCO CASCONE (FI): “DELUCHIANI DELUSI ORA GUARDANO A NOI”

«Prendiamo atto dell’accordo politico tra il presidente De Luca e la segretaria Schlein, sul nome di Roberto Fico. Ma la verità è che il campo largo è sempre più stretto, e molti amministratori che hanno condiviso per anni l’esperienza deluchiana stanno guardando con interesse a Forza Italia». Così Franco Cascone, consigliere regionale di Forza Italia.

«Negli ultimi mesi ho raccolto diverse lamentele da parte di consiglieri regionali della stessa maggioranza, delusi da un modello di gestione eccessivamente accentrato. Molti di loro si sono sentiti messi da parte, impossibilitati a incidere, nonostante il consenso raccolto sui territori. Questo malessere oggi cerca uno spazio politico nuovo».

«Forza Italia rappresenta una casa aperta per i moderati che non si riconoscono in certi schemi imposti dall’alto. È un progetto fatto di competenza, equilibrio, serietà. Stiamo costruendo una proposta solida, radicata nei territori e pronta a governare con responsabilità».

«Mentre il centrosinistra si rifugia nei compromessi, noi raccogliamo forze vere, radicate nei territori, che si riconoscono nei valori del riformismo, della concretezza amministrativa, della serietà istituzionale. Forza Italia è la casa naturale dei moderati, di chi crede nella libertà, nella responsabilità e in una politica che unisce, non che divide. Non nel massimalismo della sinistra, ma in un progetto pragmatico e aperto, capace di offrire alla Campania un futuro credibile».

