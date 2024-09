UNISA, IL MINISTRO BERNINI NOMINA AURELIO TOMMASETTI NEL GRUPPO DI LAVORO PER LE UNIVERSITA’ ITALIANE

L’ex Rettore Aurelio Tommasetti, oggi Consigliere Regionale della Lega, è stato nominato dal Ministro Bernini all’interno del Gruppo di Lavoro per lo svolgimento di attività di supporto al Ministro per analisi, studio ed elaborazione di proposte di revisione in materia di reclutamento e di qualità dell’offerta formativa, dell’assetto e della governance della valutazione dell’università e della ricerca, nonché di revisione della struttura e del funzionamento degli organi consultivi del Ministero dell’università e della ricerca.

Tommasetti, Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università degli studi di Salerno, già Rettore dell’Università degli Studi, farà parte dell’importante organismo nazionale, nel quale siedono accademici provenienti da tutti gli atenei d’Italia. Un importante riconoscimento per Aurelio Tommasetti che avrà il compito di rappresentare anche gli interessi dell’Università degli Studi di Salerno.