“Esprimo profondo dolore per il crollo della palazzina a Saviano, nel napoletano. Al cordoglio per le vittime si unisce l’auspicio che le operazioni di salvataggio consentano di salvare le altre persone coinvolte. Tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà alla comunità colpita da questa terribile tragedia. Un grazie ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’ordine e a tutti coloro che sono impegnati nei soccorsi”. Lo scrive in una nota il sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.

Share on: WhatsApp