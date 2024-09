NOCERA SUPERIORE. ROSARIO DANISI: “AUTONOMIA DIFFERENZIATA, GIORNATA DI MOBILITAZIONE IN PIAZZA”

“La comunità di Nocera Superiore ha risposto all’appello lanciato per la raccolta delle firme per chiedere l’abrogazione della Legge sull’Autonomia Differenziata. Oltre 200 persone hanno sottoscritto i moduli in piazza, alle quali vanno aggiunte le 300 sottoscrizioni ottenute on line nei giorni scorsi.”

E’ quanto dichiara Rosario Danisi, promotore della giornata in Piazza contro l’Autonomia Differenziata a Nocera Superiore.

E’ stata una giornata di grande partecipazione e di grande voglia di cambiamento, con tanti cittadini che hanno risposto al nostro appello ed a quello lanciato, nelle scorse settimane, dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca.