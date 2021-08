VACANZE AL MARE: C’E’ CHI AFFITTA PER TUTTA L’ESTATE GRAZIE ALLO SMART WORKING

Il mercato degli affitti sulla casa vacanza è dinamico, – afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa – in alcune località di mare la rete Tecnocasa ha registrato richieste già a partire da gennaio quando durante il lockdown e per i timori di non trovare case in affitto molte persone si sono mosse ed hanno prenotato per la prossima stagione. Ma è da quando si è in zona gialla/bianca e che la campagna vaccinale è entrata nel vivo che si nota un maggiore movimento. Tendenzialmente si prenota per 15 gg ma si segnalano casi in aumento di persone che hanno bloccato l’abitazione per l’intera stagione estiva potendo lavorare in smart working, quindi si segnalano prenotazioni anche nei mesi di maggio che, generalmente, non è un mese richiesto. Ad essere interessati però sono quasi sempre comuni che sono ben collegati con la città (in modo da poter rientrare in modo agevole se richiamati presso la sede di lavoro oppure facilmente raggiungibili nel caso in cui solo un coniuge poteva ricorrere allo smart working), vicini a centri abitati più grandi con servizi ed infrastrutture. Si conferma la tendenza già registrata negli anni scorsi di cercare abitazioni con spazio esterno (giardino, terrazzo o balcone abitabile), una vista panoramica. In aumento anche gli affitti di ville importanti. Altro aspetto da segnalare: la minore offerta presente sul mercato perché molti proprietari stanno riservando per se stessi l’abitazione. Altro elemento l’assenza, almeno per il momento di alcuni stranieri, soprattutto proveniente da oltreoceano. Infatti, in quei mercati dove la domanda di affitto era alimentata da questi clienti c’è offerta e soprattutto non si riescono a spuntare canoni elevati essendoci una clientela italiana con budget più contenuti. Si segnalano mercati dinamici sul litorale laziale, sulla costa del Veneto, sulla riviera romagnola, in Sardegna ed in Sicilia”.

