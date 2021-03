VACCINI A STAFF DE LUCA ED UNITA’ DI CRISI. INTERROGAZIONE DI GIANPIERO ZINZI

La notizia, riportata oggi da Il Corriere del Mezzogiorno, è destinata a far discutere perchè, secondo quanto riportato in una interrogazione del Consigliere Regionale della Lega Gianpiero Zinzi, tutte le persone dello Staff del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed i membri della Unità di Crisi della Regione Campania, avrebbero già ricevuto il vaccino contro il Covid 19. Non ci sarebbe, sempre secondo quanto richiesto da Zinzi, nessuna priorità normativa per le categorie che hanno ricevuto il vaccino e nessuna esigenza particolare.

Nei giorni scorsi, all’interno dell’ANCI CAMPANIA, molti sindaci, soprattutto dei comuni con una popolazione media, avevano fatto richiesta, proprio per la continua esposizione a contatti con i cittadini, una procedura piu’ veloce per ottenere la vaccinazione.