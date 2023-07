VALENTINO GRANT (LEGA): “RENDERE PIU’ SICURA E RICCA LA REGIONE CAMPANIA”

Dal Parlamento Europeo ai territori della Campania dove svolge il ruolo di Coordinatore Regionale della Lega. E’ un’estate tutt’altro che di relax per l’europarlamentare Valentino Grant, impegnato anche nell’avvio della campagna elettorale per le prossime europee del 9 Giugno 2024.

Grant la Lega, in Campania, sta avviando una ristrutturazione ed anche una riorganizzazione. Quali saranno le principali novità ?

“Si lavora di squadra con gli altri colleghi al fine di radicarci sempre più sul territorio e portare avanti le nostre battaglie, come ben stiamo facendo al Governo. Perchè il nostro obiettivo è quello di far crescere economicamente la Campania e l’Italia tutta, rendere i nostri territori sempre più sicuri, fornire sostegni concreti alle piccole e medie imprese – linfa vintale del sistema economico nazionale, e tutelare le famiglie, anche e soprattutto quelle con figli disabili. In quest’ottica stiamo lavorando sempre di più alla riorganizzazione del partito, grazie alla disponibilità di illustri professionisti, che mettono le loro competenze al servizio del nostro partito.”

Le Europee del 2024 si avvicinano e per lei, europarlamentare uscente, è anche il momento dei bilanci per l’attività svolta dal 2019.

“Ho creato una solida filiera che parte dai territori per arrivare in Europa, creando confronto e dialogo con gli enti territoriali, con le istituzioni provinciali e regionali, con i colleghi in Parlamento, al fine di dare risposte ai cittadini, alle famiglie e alle imprese, al fine di poter trasformare le opportunità e i bandi europei in azioni produttive dei territori. Ho lavorato senza sosta per le piccole e medie imprese, portando avanti le loro istanze sia sui tavoli europei che su quelli nazionali. Sono in giro per il Sud con il mio tour proprio per fornire alle pmi tutto il supporto necessario, in questo periodo di ripresa dell’Italia, dovuto alle politiche attuate dal Governo di centrodestra, che in tempi strettissimi ha dato ai cittadini risposte chiare. Non è un caso che è diminuito il tasso di disoccupazione, ma è frutto del lavoro del Governo.”

Qualcuno, all’interno della Lega in Campania, ha parlato anche di un congresso regionale. C’è questa ipotesi sul tavolo ?

“In tutta Italia si sta procedendo alla stagione dei congressi, perchè ogni momento di confronto è foriero di nuove opportunità per l’intero partito. Quando sarà fatto in Campania, lavoreremo di squadra, valorizzando l’impegno di tutti coloro che sono sempre in prima linea per sostenere e supportare la Lega”