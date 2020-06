VALERIA CIARAMBINO (M5S): “L’ASL NAPOLI 1 VA COMMISSARIATA IMMEDIATAMENTE”

“Un anno fa chiedemmo un incontro col presidente Conte per rappresentargli le gravi criticità della sanità campana e chiedere l’invio di una Commissione d’accesso all’Asl Na 1, dopo le nostre tante denunce per la cattiva gestione e dopo l’inchiesta della Dda di Napoli che raccontava di ospedali sotto il controllo della camorra. Un anno fa la Commissione fu inviata e ora ha concluso il suo lavoro con una relazione che giace da giorni sulla scrivania del ministro degli Interni.”

Lo chiede la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Regionale Valeria Ciarambino.

E proprio al ministro degli Interni ci rivolgiamo, affinché non indugi oltre nel procedere allo scioglimento della Asl Napoli 1. La proroga dei termini per procedimenti di questo tipo, concessa col decreto Cura Italia e a cui si appella oggi il ministro degli Interni, è stata introdotta per salvare procedimenti di scioglimento per camorra in scadenza, che rischierebbero di decadere e che necessitano di ulteriori approfondimenti, non certo per prendere tempo su un caso come questo, sul quale una commissione composta da uomini della polizia giudiziaria hanno lavorato per circa un anno e dal quale dipende il diritto alla salute di oltre un milione di persone. Bisogna far presto, ogni giorno che passa è un giorno in più di diritti violati e assistenza negata a decine di migliaia di cittadini. Altrimenti come potremmo spiegare ai cittadini che la camorra ha infiltrato gli ospedali e le istituzioni prendono tempo?