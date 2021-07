VALLO DELLA LUCANIA. MARCELLO AMETRANO IN CAMPO COME CANDIDATO SINDACO

Il primo a rompere gli indugi, in quella battaglia tattica che si sta giocando nel Comune di Vallo della Lucania in vista delle prossime elezioni comunali del 2021, è stato l’ex consigliere provinciale Marcello Ametrano. L’attuale assessore comunale con la delega ai lavori pubblici ha deciso di avviare la sua campagna elettorale nel centro capofila del Cilento, iniziando anche ad ottenere le prime adesioni alla lista civica che si appresta a presentare agli elettori in occasione della prossima tornata elettorale. Si tratta di una decisione che, a questo punto, potrebbe anche provocare una accelerazione sulle scelte degli altri candidati e delle altre candidate alla carica di sindaco del Comune di Vallo della Lucania.

