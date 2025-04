VERSO IL 9 APRILE. IL PIANO B DI DE LUCA: SUL TAVOLO I NOMI DI BONAVITACOLA E FORTINI

Si avvicina il 9 Aprile, il giorno in cui la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi sulla legittimità o meno della Legge Regionale della Campania sul terzo mandato per il Presidente Vincenzo De Luca. E lo stesso De Luca, per ogni evenienza, sarebbe pronto ad un Piano B, in caso di bocciatura del provvedimento da parte della Consulta: proporre, agli alleati di centro sinistra, come continuità politica rispetto ai suoi 10 anni al Governo della Regione Campania, le candidatura dell’attuale Vice Presidente Fulvio Bonavitacola e dell’assessore alla scuola Lucia Fortini. Una ipotesi che potrebbe creare qualche imbarazzo tra i partiti della coalizione che, almeno per quanto riguarda Pd e Movimento 5 Stelle, stanno già guardando ad ipotesi che vadano oltre De Luca – e la sua attuale Giunta – anche per armonizzare la decisione della Campania con tutte le altre Regioni che andranno al voto nel 2025.

