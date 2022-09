VERSO IL CONGRESSO DEL PARTITO DEMOCRATICO. DE LUCA COSA FARA? IL REBUS

Altri tre mesi di campagna elettorale per il Partito Democratico ma, questa volta, non c’entrano le Politiche, caso chiuso ed archiviato, per il quale pero’ si è già aperta la fase congressuale che porterà dirigenti ed iscritti al voto nella prima decade di gennaio 2023. Con quali modalità ? E’ tutto da vedere: primarie, voto per delega, partecipazione dei dirigenti o apertura agli elettori ? Davvero tutto da decidere, nel frattempo si fanno avanti le prime candidature alla successione di Enrico Letta il quale, qualora ci fossero stati dubbi, ha immediatamente chiarito di non volersi ricandidare. E De Luca ? Il Presidente della Regione Campania che, negli ultimi giorni di campagna elettorale, è salito sul palco accanto ad Enrico Letta per chiedere il sostegno al Partito Democratico cosa farà ? Certo, i dati campani non sono esaltanti ma di una sua partecipazione al Congresso come candidato alla Segreteria si è sempre parlato. Forse, in tempi diversi e con una situazione politica non certo devastata, quale quella del dopo voto per le Politiche 2022. Intanto resta, almeno per il momento, un grosso punto interrogativo sulla sua eventuale partecipazione alla prossima tornata elettorale per la Segreteria Nazionale del Partito Democratico.

Share on: WhatsApp