IMMA VIETRI (FRATELLI D’ITALIA): “IL VOTO DEL 25 SETTEMBRE E’ UNA BOCCIATURA PER DE LUCA”

Imma Vietri, neo parlamentare di Fratelli d’Italia, vincitrice con ampio margine del Collegio Uninominale dell’Agro, intervistata da Agenda Politica, torna sul voto di domenica 25 Settembre e parla anche del futuro impegno alla Camera dei Deputati.

Una donna eletta con Fratelli d’Italia nel Collegio dell’Agro nocerino sarnese-Costiera Amalfitana. Un bel messaggio politico?

“Fratelli d’Italia è l’unico partito ad aver praticato sempre una parità di genere a tutti gli effetti, tanto da avere come leader nazionale e futura premier una donna, la nostra Giorgia Meloni. Eleggere una donna, dunque, credo che sia una cosa normale. D’altronde, la nostra rappresentanza femminile, anche in Campania, è molto numerosa oltre ad essere qualificata”

Il centro destra, a trazione FDI, ha stravinto tutti i collegi uninominali della Provincia di Salerno.

“E’ un risultato che non mi stupisce, perché nel corso di tutta la campagna elettorale ho percepito la voglia degli elettori di sostenere il nostro progetto politico ed anche l’intera coalizione di centro destra. Certo, nella terra di De Luca nulla era scontato, ma il voto di domenica è anche la bocciatura netta per la pessima gestione della Regione Campania: dalla sanità ai trasporti, oramai nulla funziona”

Ora ci sono gli appuntamenti con l’Aula: l’elezione dei Presidenti, la fiducia al nuovo Governo.

“Spero che tutto avvenga in tempi rapidi perchè ci sono tante risposte da dare ai nostri cittadini, alle famiglie ed alle imprese. Sono certa che nel giro di poche settimane, come previsto dalla Costituzione, il nuovo Governo di centro destra, guidato da Giorgia Meloni, sarà in carica e nel pieno esercizio dei poteri istituzionali. C’è tanto lavoro da fare”