PELLEZZANO. I GIOVANI PRESENTANO TRE PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI

All’evento aperto al pubblico parteciperanno: il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra, il Consigliere Comunale Marco Rago ed il Coordinatore di progetto ing. Attilio Palumbo che apriranno l’incontro con una panoramica delle attività finora svolte per la ottimale riuscita del progetto “Fermenti in Hub” e discuteranno dell’importanza per i territori di incentivare uno sviluppo sostenibile e partecipativo delle aree pubbliche.

“E’ una importante iniziativa – dichiara il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra – alla quale il nostro Ente ha puntato per favorire lai crescita professionale dei nostri giovani. Ringrazio il consigliere comunale delegato alle politiche giovanili, Marco Rago, e quanti hanno collaborato per rendere possibile la buona riuscita di questo progetto. Iniziative come questa vogliono attivare processi innovativi di riqualificazione urbana sostenibile, al fine di offrire ai giovani l’opportunità di mettere in luce il proprio valore, aprendosi nuovi sbocchi professionali sul territorio di appartenenza”